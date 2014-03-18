انسحاب "العليا لإضراب المهن الطبية" من اجتماع الصحة لحل أزمة الكادر

أكد الدكتور هيثم عبد العزيز، رئيس لجنة الصيادلة الحكوميين بالنقابة العامة للصيادلة، عضو اللجنة العليا لإضراب المهن الطبية، أن اجتماعهم مساء اليوم الثلاثاء، مع لجنة وزارة الصحة المشكلة للتفاوض معهم لحل أزمة الكادر لم يسفر عن أى نتيجة إيجابية.

وأشار عبد العزيز، فى تصريحات صحفية عقب انتهاء الاجتماع مساء اليوم إلى أن أعضاء اللجنة انسحبوا من الاجتماع بعد طلب اللجنة الوزارية من الممثلين للجنة العليا للإضراب الذين شاركوا فى الاجتماع حصر أعداد الصيادلة والأطباء المقرر استفادتهم من الكادر.

وقال عبد العزيز إن هذا الأمر ليس من اختصاص النقابات، بل هو مهمة الجهات التنفيذية كوزارة المالية أو الصحة، فهى الجهات المنوط بها حصر أعداد العاملين بالتأمين الصحى ومستشفيات وهيئات وزارة الصحة.

وأضاف أن اللجنة العليا للإضراب لن تشارك فى أى اجتماعات مرة أخرى إلا فى وجود ممثل من وزارة المالية، واستكمل قائلاً: "لابد من الإسراع فى الاستجابة لمطالب الصيادلة والأطباء حتى لا تنفلت الأمور من أيدينا جميعا فهناك دعوات كثيرة الآن بالإضراب الكلى بدلا من الجزئى وإغلاق أقسام الطوارئ والاستقبال لتجاهل الدولة لمطالب الفريق الصحى".