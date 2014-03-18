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اتحاد المدارس يقترح حذف أجزاء إضافية من مواد الثانوية

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اتحاد المدارس يقترح حذف أجزاء إضافية من مواد الثانوية اتحاد المدارس يقترح حذف أجزاء إضافية من مواد الثانوية

تقدم عبد الله أشرف الصاوى، أمين اتحاد طلاب مدارس بمذكرة إلى الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم بشأن حذف بعض الأجزاء من مادتى اللغة العربية والرياضيات لطلاب الثانوية العامة.

تضمنت المذكرة مقترحا جديدا للحذف من المادتين، نظرا لأن الأجزاء التى تم حذفها خلال الفترة الماضية غير كافية ولا تتناسب مع عدد أيام الدراسة الفعلية ولا مع ما تم حذفه من المواد الأخرى وقد تضمن المقترح الآتى.

أولا اللغة العربية:
> "أدب المسرحية"حيث إنه تم حذف نص المسرحية، مطالبين بحذف الجزء طبقا لتوزيعة المنهج، وبالنسبة للقراءة حذف درس لمسات من حياة العقاد ودرس سقط القناع.

وبالنسبة لمادة الرياضيات طالب الاتحاد بحذف ما يتناسب مع الشهر الذى تم تأجيله من العام الدراسى وفقا لتوزيع المنهج.

وأضاف الاتحاد من خلال بيان له اليوم، أن هذا المقترح تم التقدم به بعد أن وصل إلى الاتحاد العديد من الشكاوى عن طريق البحث الميدانى والصفحة الرسمية له .

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