وزير الخارجية : عودة العلاقات العربية بقطر مرتبط بتوقف سياستها العدائية

أكد نبيل فهمى ، وزير الخارجية المصري ، أنه تم بالفعل إرسال عدد من المروحيات العسكرية من طراز (الأباتشى) إلى الولايات المتحدة بغرض الصيانة ولكنها لم تعد حتى الآن. وحول ما تردد عن إرسال القوات المسلحة لعدد من طائرات الأباتشى الى الولايات المتحدة للصيانة.

وفيما يتعلق بالعلاقات المصرية القطرية ، أكد وزير الخارجية خلال حواره مع برنامج “يحدث في مصر” على فضائية “mbc” أن علاقة مصر مع قطر أو السعودية والبحرين والإمارات معها لن تعود إلا بعد قيام النظام القطرى بتغيير سياساته والتوقف عن التدخل فى الشئون الداخلية للدول العربية ومناصرة أعدائها، مشيرا الى أن الكويت قامت بالفعل بالتوسط للتهدئة ولكن تلك المحاولة باءت بالفشل فى ظل استمرار قطر فى انتهاج سياسة تحريضية ضد بعض الدول العربية.

وأضاف بجانبه ، أن القمة العربية التى ستعقد الشهر الجارى فى الكويت تنتظر موقف الرئيس عدلى منصور من القضايا العربية، خاصة ما يتعلق بارسال رسائل تطمينية بأن مصر تتطور ولها فكر مستقبلى، مؤكدا أن أولويات مصر فى القمة ستكون العمل على حماية الهوية العربية ، وتوحيد الرؤى ، والجهود بين القادة العرب لمواجهة محاولات تقسيم العالم العربى.

فيما يتعلق بموقف مصر من قضية جزيرة القرم، أكد وزير الخارجية أنه ليس فى مصلحة مصر أن تنحاز لأى دولة فى العالم، مؤكدا أن سياسة مصر الخارجية لاتميل الى التحالفات وتتمسك بالاستقلال.