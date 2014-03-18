بغض النظر عن نتيجة مباراة أوليمبياكوس .. مويس: واثق من الحفاظ على منصبي

لندن، (إفي): أعرب المدير الفني لمانشستر يونايتد الإنجليزي، ديفيد مويس اليوم عن ثقته في الحفاظ على منصبه بغض النظر عن نتيجة مباراة فريقه وأوليمبياكوس غدا باياب ثمن نهائي دوري الأبطال الأوروبي، خاصة وأن فريقه خسر في الذهاب بهدفين نظيفين.

وقال مويس في مؤتمر صحفي اليوم ردا على سؤال حول تأثير النتيجة على مسيرته في النادي الذي وقع معه لستة مواسم "مستقبلي لم يتغير بتاتا، مانشستر يونايتد لا يعمل برؤية قصيرة المدى".

وأضاف المدرب "لدي عمل جيد، أعرف إلى أين أرغب في الوصول تحديدا، المهم الآن هو مباراة أوليمبياكوس".

ويحتل "الشياطين الحمر" أبطال النسخة السابقة من الدوري الإنجليزي المركز السابع في الـ"بريميير ليج"، بعيدا عن المراتب المؤهلة للمنافسات الأوروبية.

وقال مويس الذي خلف هذا العام الأسطورة أليكس فيرجسون في تدريب مان يونايتد "الموسم لم يكن جيدا بالشكل الذي أتوقعه، ولكن لدي أفكار أرغب في تطبيقها حينما تحين اللحظة المناسبة".

وتابع المدير الفني "لدينا خطط كبيرة للسنوات المقبلة، لأن هذا النادي يعمل برؤية تنظر للمدى البعيد وليس القصير، لذا عقدي يمتد لستة مواسم".