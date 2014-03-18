ميسي: الأرجنتين جاهزة للتتويج بكأس العالم

أكد الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم برشلونة أن منتخب بلاده جاهز لتحقيق حلم التتويج بكأس العالم 2014 في البرازيل.

وقال ميسي في تصريحات لقناة (تي.واي.سي) الأرجنتينية "بالطبع كأس العالم هو حلم وهدف بالنسبة للأرجنتين".

وتابع "نسعى للتطور خطوة بخطوة، ففريقنا يتكون من مجموعة قوية من الأصدقاء، وأغلبنا يعرف بعضه البعض منذذ الطفولة".

وأكمل "نستمتع بالتواجد مع بعضنا واللعب باسم منتخبنا، ونتمنى أن نكون في أتم الجاهزية للتتويج بالمونديال من البرازيل".

وتنافس الأرجنتين في المجموعة السادسة بجانب نيجيريا وإيران والبوسنة.