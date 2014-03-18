أخبار عاجلة

سبورتينج براجا يتعادل مع ماريتيمو 3-3 بالدوري البرتغالي لكرة القدم -
علاء عبد المنعم عن حكم سعودية الجزيرتين: «علامة من علامات الساعة» -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 3/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
بالصور.. محافظ دمياط يقود حملة لغلق المقاهي بعد منتصف الليل -
فيديو: كبيش: ليس من حق البرلمان مناقشة اتفاقية «تيران وصنافير» -
فيديو| بكري عن مصير الجزيرتين: «الدستورية » هي المعنية بحسم الجدل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

ميسي: الأرجنتين جاهزة للتتويج بكأس العالم

Google+ Print
ميسي: الأرجنتين جاهزة للتتويج بكأس العالم ميسي: الأرجنتين جاهزة للتتويج بكأس العالم

أكد الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم برشلونة أن منتخب بلاده جاهز لتحقيق حلم التتويج بكأس العالم 2014 في البرازيل.

وقال ميسي في تصريحات لقناة (تي.واي.سي) الأرجنتينية "بالطبع كأس العالم هو حلم وهدف بالنسبة للأرجنتين".

وتابع "نسعى للتطور خطوة بخطوة، ففريقنا يتكون من مجموعة قوية من الأصدقاء، وأغلبنا يعرف بعضه البعض منذذ الطفولة".

وأكمل "نستمتع بالتواجد مع بعضنا واللعب باسم منتخبنا، ونتمنى أن نكون في أتم الجاهزية للتتويج بالمونديال من البرازيل".

وتنافس الأرجنتين في المجموعة السادسة بجانب نيجيريا وإيران والبوسنة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع