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مورينيو يأمل في عودة دروجبا لتشيلسي

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مورينيو يأمل في عودة دروجبا لتشيلسي مورينيو يأمل في عودة دروجبا لتشيلسي

لندن /أ ش أ/ أعرب المدير الفني لفريق كرة القدم الأول بنادي تشيلسي الإنجليزي جوزيه مورينيو عن اعتقاده بأنه على ديديه دروجبا أن يعود للفريق، ملمحا إلى احتمال ضم اللاعب في الصيف القادم.

وقال مورينيو - في تصريحات لشبكة (سكاي سبورتس نيوز) - "دروجبا يلعب في جالاطا سراي، ونعلم أن عقده سينتهي بنهاية الموسم، لكننا نعتقد أنه ليس من المناسب الحديث معه الآن".

وأضاف "أعتقد أنه يجب أن يحدث ذلك في يوم ما. متى؟ لا أعلم – كلاعب أو كمدرب كسفير، العام القادم أو خلال أربع أو خمس سنوات، لا أعلم".

وتابع "مما لا شك فيه أنه واحد من أهم اللاعبين في تاريخ هذا النادي. أعتقد أن كل أنصار تشيلسي ونحن متفقون على ذلك."

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فيديو اليوم السابع