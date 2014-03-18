' مويس يحارب من أجل الحفاظ على منصبه '

مانشستر /أ ش أ/ اعرب مارك بوسنيتش الحارس السابق لنادى مانشستر يونايتد عن اعتقاده بأن الأسبوع القادم سيكون حاسم بالنسبة للمدير الفني للفريق ديفيد مويس.

وكان الشياطين الحمر بعد هزيمتهم بثلاثة أهداف نظيفة أمام ليفربول في دارهم أولد ترافورد أمس الأول الأحد قد أبعدهم بفارق 12 نقطة عن المركز الرابع المؤهل لدوري الأبطال، و18 نقطة عن تشيلسي المتصدر.

ويواجه حامل لقب البريمر ليج خطر الخروج من دوري الأبطال بعد هزيمته بهدفين نظيفين أمام أوليمبياكوس اليوناني في مباراة الذهاب في دور الـ 16 ويتعين عليه الفوز بفارق ثلاثة أهداف في لقاء العودة المقرر غدا الأربعاء في أولدترافورد.

ويلاقي مانشستر يونايتد ويستهام في لندن قبل أن ملاقاة جاره مانشستر سيتي منتصف الأسبوع المقبل، ويرى بوسنيتش أن نتيجة المباريات الثلاث سوف تحدد مصير مويس، على الرغم من تأكيد المدرب أنه يحظى بدعم مجلس إدارة النادي.

وقال الدولي الأسترالي في تصريحات لموقع توكسبورت "ديفيد مويس شخص رائع ولكن الأمور تمضي معه من سيئ إلى أسوأ، فالفريق يواجه مشكلات كبيرة ويمكن أن ترى ذلك في أرض المعلب".

وأضاف "مباراة الفريق أمام ويست هام ستمضى ولكن نتيجة المباريتين اللاحقتين عليها ستحسم مسألة بقاء ديفيد مويس، واعتقد أنه في حالة تحقيق نتيجة سلبية لن يكون أمام مجلس الإدارة خيار سوى تعيين شخص آخر".