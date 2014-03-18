هال سيتي: الاتحاد الانجليزي يتحيز ضدنا

هال سيتي يتهم الاتحاد الانجليزي بالتحيز بسبب توصية برفض تغيير اسمه للنمور

يشعر نادي هال سيتي أن الاتحاد الانجليزي لكرة القدم يتحيز ضده عقب اعلان الأخير انه تلقى توصية من جمعيته العمومية برفض طلب النادي بتغيير اسمه الى هال تايجرز.

وكان الاتحاد الإنجليزي قد تلقى يوم الاثنين توصية من جمعيته العمومية برفض الطلب المقدم من رجل الاعمال المصري عصام علام رئيس هال.

وأفاد هال سيتي في بيان "نشعر بوجود تحيز ضدنا منذ البداية، فقد اعتمد الاتحاد الانجليزي سياسة جديدة للتعامل مع طلبنا استنادا لمشاورات مع رابطة عشاق سيتي حتى الموت، وبالتالي فأننا نشعر أن هناك تحيزا ضد طلبنا".

ومن المنتظر أن يشهد اجتماع التاسع من ابريل المقبل مناقشة التوصية والتصويت عليها.

وعرف نادي هال سيتي باسمه هذا منذ 109 سنوات.

ويلعب أحمد المحمدي جناح منتخب مصر في صفوف هال سيتي منذ بداية الموسم الماضي.