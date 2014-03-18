التشكيل – أنشيلوتي يستعد للكلاسيكو بإراحة 7 نجوم ضد شالكه

يفكر كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد في الكلاسيكو، بعدما أراح 7 نجوم يتقدمهم جاريث بيل في مباراة شالكه بدوري أبطال أوروبا.

ريال مدريد يلعب مع برشلونة مطلع الاسبوع المقبل في كلاسيكو قد يحدد مصير حامل لقب الليجا في الموسم الجاري.

واعتمد أنشيلوتي على فوزه ضد شالكه في ألمانيا بستة أهداف، وبالتالي ضمان التأهل بشكل عملي لدور الثمانية من سباق الأبطال.

لهذا أراح أنشيلوتي، بيبي – داني كارباخال – مارسيللو – لوكا مودريتش – كريم بنزيمة – أنخل دي ماريا – جاريث بيل.

ويدفع أنشيلوتي بإيكير كاسياس في حراسة المرمى، مع ناتشو وسيرخيو راموس ورافايل فاران وفابيو كوينتراو في الدفاع.

أما وسط الملعب، فيحميه إسير إيارامندي وشابي ألونسو.

ويتولى المهام الهجومية إسكو وخيسي وألبارو موراتا مع كريستيانو رونالدو.