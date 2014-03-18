أرسنال يمدد تعاقده مع كازورلا ورامسي

لندن، 1 (إفي): أعلن فريق أرسنال الإنجليزي اليوم تمديد تعاقد كل من لاعب الوسط الإسباني سانتي كازورلا والجناح الويلزي أرون رامسي دون الكشف عن مدة التعاقد.

وتألق كازورلا منذ قدومه إلى الفريق الإنجليزي في عام 2012 مقابل 20 مليون يورو، وأصبح اللاعب من أهم الأوراق التي يبني عليها المدرب الفرنسي أرسين فينجر خطته.

وخاض اللاعب أكبر عدد مباريات خلال موسم 2012-2013 ، بعدما دفع به فينجر في 49 مباراة، واختارته الجماهير كأفضل لاعب في الفريق.

كما مدد أرسنال عقد رامسي (23 عاما) الذي يقدم موسما استثنائيا مع الفريق، ليكون أحد أهم رجال المدير الفني الفرنسي في رحلة البحث عن "الألقاب المفقودة".

ومدد الفريق اللندني تعاقد اللاعب الألماني من أصل إثيوبي جيدوين زيلاليم.

وأعرب فينجر عن سعادته بالتجديد للاعبين، مشيرا إلى أن رامسي وكازورلا هما أحد أهم مفاتيح لعب الفريق في الوقت الحالي.

وعن التجديد قال كازورلا "أنا سعيد للغاية بالتمديد لأرسنال، فقد استمتعت كثيرا بوقتي في هذا الفريق، وأتوقع أن نقدم أداء رائعا وننافس على الألقاب الموسم المقبل".

ويحتل أرسنال المركز الثالث في البريمير ليج (62 نقطة) بفارق أربع نقاط عن المتصدر تشيلسي وبفارق الأهداف عن ليفربول الثاني.