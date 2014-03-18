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محمد المشعل يستعدّ لجمهوره بالـ"كبريت"

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محمد المشعل يستعدّ لجمهوره بالـ"كبريت" محمد المشعل يستعدّ لجمهوره بالـ"كبريت"

يطرح الفنان السعودي محمد المشعل الأسبوع المقبل أغنية "الكبريت"، التي لحّنها بنفسه، فيما كتب كلماتها الشاعر عبداللطيف آل الشيخ.

وقال آل الشيخ الذي خصَّ "سيدتي نت" بنشر كلمات الأغنية حصرياً: "الأغنية عبارة عن حالة إنسانية تنتاب الجميع في أوقات معينة، وهي حالة الغضب والندم بعد ذلك".

وتقول الأغنية:

"الكبريت"

"أنا آسف قبل ما أخطي

وسامحني ولو ما أخطيت

أخاف أخطي ولا أتأسف

وأخد عزتي بإثمي

أنا يسكني الكبريت

يقرر عني الكبريت

عجزت أروض الدخان

ودخان الغضب يعمي

أنا عقلي يراودني

ويعيي كل ما عييت

تسخرني انفعالاتي

يصير العقل هو خصمي

يا ليت أن الندم ينفع

ولا أحتاج كلمة "ليت"

يا ليت أن الغضب توقيت

وينسى بساعتي التوقيت

يا ليت أن الغضب يمحى

من أوراقه حروف اسمي

تعبت أقنع بي هدوئي

ويعصاني ولا مليت

أنا كيف أنحسب إنسان

إذا ما ثار بي دمي".


 


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