بالصور.. بدء فعاليات مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية بحضور صناع السينما

انطلقت بالأقصر مساء اليوم الثلاثاء فعاليات مهرجان السينما الأفريقية التي ستستمر حتي 24 مارس الجاري بمشاركة 139 فيلما يمثلون 41 دولة أفريقية و9 دول أوروبية وأمريكية بإجمالي 125 ضيف أجنبي و200 ضيف مصري ما بين مخرجين وممثلين ومنتجين واعلاميين .

> بدأ حفل الافتتاح بإحتفالات شعبية في شوارع المدينة وفي المراكب النيلية وساحة معبد الأقصر بمرافقة فرق الفنون الشعبية للإعلان عن انطلاق المهرجان الذي يستمر لمدة أسبوع .

> وتضمن حفل الافتتاح أيضا عرض “باليه النيل” لفرقة باليه أوبرا القاهرة وموسيقى عمر خيرت وإخراج عبدالمنعم كامل وإشراف الدكتورة إيناس عبدالدايم.

> وشاركت في حفل عدد من نجوم السينما المصرية بينهم محمود عبد العزيز وإلهام شاهين وهالة صدقي وبوسي وممدوح عبد العليم وجيهان فاضل، وصبري فواز.

وكرمت إدارة المهرجان الفنان محمود عبد العزيز, والممثل الأمريكي داني جلوفر والمخرج الغيني فلورا جوميز فضلا عن عرض فيلم “جمهورية الأطفال” بطولة داني جلوفر وإخراج فلورا جوميز.