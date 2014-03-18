فيديو... طفل إماراتي يرقد في غيبوبة ينتظر إنقاذ حياته

ناشدت والدة طفل إماراتي، الجهات المسؤولة والمعنية في الدولة، التحرك سريعاً لإنقاذ حياة طفلها "حمد الريسي"، الذي يرقد في قسم العناية المركزة بمستشفى مدينة الشيخ خليفة الطبية منذ 74 يوماً، إثر تعرضه لنزيف حاد في الدماغ، بعد أن أجريت له عملية جراحية لاستئصال كيس ماء في الرأس بتاريخ 4 فبراير، وفقاً لموقع 24.

وروت أم حمد تفاصيل معاناة طفلها الذي دخل المستشفى وهو يسير على قدميه ضاحكاً معتقداً أنه سيعود قريباً إلى المنزل، بحسب والدته، التي طمأنته بأنه مريض قليلاً وسيتماثل للشفاء بأسرع وقت، وقالت "لم أعتقد للحظة أنه الحوار الأخير الذي سيدور بيني وبين طفلي الذي اشتقت لصوته، وأنتظر عودته إلي".

وأضافت "بعد إجراء العملية تعرض طفلي لنزيف حاد أدخله في غيبوبة تامة، وأصبح يعيش بين مجموعة أسلاك أخفت جسده الصغير، وأنا لا أدري ما الذي حصل ولا جواب شافياً عندي، لما تعرض له طفلي وما الذي أوصله إلى هذا الحال، كل ما حصلت عليه أنه القضاء والقدر".

وذكرت أم حمد "لجأت إلى الجلسة الفصلية من "مبادرة مسؤول" لأضع مصابي بين يدي المسؤولين ليمدوا لي يد العون في إنقاذ طفلي الذي مضى على وجوده في قسم العناية المركزة للأطفال أكثر من 74 يوماً، وهو تحت تأثير المسكنات والمخدر، وأنتظر منهم الرعاية، ومن كل من يستطيع أن ينظر إلى حال طفلي، أن يعيد إليه الأمل بالشفاء".

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> وقالت "لم أعد أحتمل... طفلي فقد بصره وحركته، وهو يذوي أمام عيني وأنا عاجزة، حائرة لا أدري ماذا أفعل، وأسأل الله وأهل الخير الحل السريع".