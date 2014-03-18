الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن يكون الطقس غدا صحوا بوجه عام وغائما جزئيا أحيانا على بعض المناطق مع ارتفاع آخر طفيف في درجات الحرارة والرياح معتدلة إلى خفيفة السرعة وتزداد الرطوبة النسبية في ساعات الليل والصباح الباكر على بعض المناطق الداخلية والساحلية مع فرصة لتشكل بعض الضباب والضباب الخفيف.

الرياح .. جنوبية شرقية الى شمالية شرقية / 14 - 25 كم/ ساعة خلال النهار تصبح جنوبية شرقية / 12 - 28 كم/ساعة خلال الليل و صباح الغد.

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> البحر .. متوسط الى خفيف الموج بارتفاع قدم الى ثلاثة أقدام قرب الساحل ومن قدمين الى أربعة وخمسة أقدام في العمق .

ويحدث أعلى مستوى للمد عند الساعة الثانية و 50 دقيقة مساء بينما يحدث أدنى مستوى للجزر عند الساعة الثامنة و 36 دقيقة صباحا وفي تمام الساعة الثامنة و 38 دقيقة مساء .

درجات الحرارة نسب الرطوبة.

> المدينة العظمى الصغرى العليا الدنيا.

> أبوظبي 28 17 95 30 .

> دبي 27 20 95 30 .

> الشارقة 29 17 95 25.

> عجمان 28 16 90 25 .

> أم القيوين 29 17 90 25 .

> رأس الخيمة 29 17 90 25 .

> الفجيرة 26 19 90 40 .

> العين 29 16 90 25 .

> ليوا 32 15 95 30 .

> الرويس 30 15 85 30 .

> السلع 28 16 85 30.

> دلما 27 15 80 45 .

> طنب الكبرى 28 16 85 45 .

> طنب الصغرى 28 16 85 45 .

> أبوموسى 28 16 85 45.