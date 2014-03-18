حمدان بن محمد يفتتح معرض "آرت دبي"

افتتح سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي مساء اليوم معرض دبي الفني " آرت دبي "في دورته الثامنة والذي تستضيفه مدينة جميرا في دبي على مدى خمسة أيام.



> وقام سموه يرافقه معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع ومعالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة رئيس مجلس ادارة هيئة دبي للثقافة والفنون ومعالي الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي و الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم ..بجولة تفقدية استهلها سموه في قاعة الآيرينا التي تضم أعمالا فنية لمشاهير الفنانين والصالات الفنية "غاليري "من عدد من الدول المشاركة في المعرض الذي غدا من أشهر المعارض الفنية الدولية إذ يجتمع تحت مظلته أكثر من 500 فنان تشكيلي و 85 صالة عرض / غاليري / من حوالي خمس وثلاثين دولة.



> سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم اطلع ومرافقوه على الأعمال المعروضة من لوحات ورسومات ومنحوتات ومجسمات عبر فيها الفنانون عن أحاسيس تعكس حبهم للفن وتطبيق معارفهم ومواهبهم على ما يتناولوه من صور الطبيعة والحياة وتفننوا وجاءوا بهذه الإبداعات وعجائب الأمور التي تسر الناظرين من الزوار الذين يتوقع أن يصل عددهم هذا العام الى أكثر من 25 ألف زائر من داخل الدولة وخارجها.



> وفي طريقه الى قاعة الجوهرة في مدينة جميرا توقف سمو ولي عهد دبي والحضور عند منصة ( معرض سكة الفني 2014 ) الذي يقدم برنامجا مخصصا بالكامل لأعمال فنية تشكيلية بتفويض من دبي للثقافة لفنانين إماراتيين ومقيمين في الدولة ويعد هذا المعرض الرابع من نوعه والذي اتسع نطاقه في هذه الدورة ليتضمن إبداعات جديدة في مجالات الأفلام والموسيقا والفنون الأدائية .



> واستمع سموه الى مزيد من التفاصيل حول المعرض الذي تستضيفه منطقة البستكية في بر دبي من عدد من الفنانات المواطنات القائمات على الإعداد والتعريف بأهداف وفعاليات المعرض الذي يعد أبرز فعاليات هيئة دبي للثقافة والفنون.



> ثم توقف سموه عند منصة جائزة سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة واستمع سموه من المشرفات على المنصة الى شرح حول جائزة سموها الثقافية المخصصة للفنانات المبدعات وأهداف الجائزة ورسالتها وأهم فعالياتها .



> وولج سمو ولي عهد دبي الى قاعة الجوهرة التي تضم اوسع تشكيلة من الاعمال والابداعات الفنية وتوقف عند العديد من هذه الأعمال واستمع من أصحابها الى ما يعكسه كل عمل فني توقف عنده سموه ومرافقوه.



> واختتم سموه جولته وسط ترحيب الفنانين وزوار المعرض .. في القاعة المخصصة لمسسة كارتييه للفنون المعاصره ودار كارتييه اللتين تقدمان تصميمين معماريين خياليين متناقضين من حيث الجمال والتنوع العالمي في محاكاة لمفهوم مجموعة أوديسة كارتييه والذي ابتكره الفنان بوديس إسيك كتغيليز العام 2000 الذي ولد في جمهورية الكونغو الديموقراطية ويقيم ويعمل في العاصمة كينشاسا.



> واطلع سموه على مجموعة المجوهرات الراقية التي تضم نحو ثمانين قطعة فريدة تربط بين الجمال والفن الإبداعي وتدمج ما بين مصادر الإلهام التقليدية التي تعتمد عليها ( دار كارتييه ) الفرنسية وتنوعها العالمي المميز.



> سمو ولي عهد دبي أعرب عن إعجابه بما شاهده من فنون وإبداعات أكان على مستوى الرسم التشكيلي أم في مجال النحت والتصميم وما الى ذلك مشيدا سموه بالأنشطة والفعاليات التي يقدمها ( آرت دبي ) كمنصة لأهم الفنانين وصالات العرض حول العالم التي تعرض أعمالا في الفنون المعاصرة والحديثة والمعاصرة التقليدية معتبرا سموه ان هذا الدمج بين كل هذه الفنون يتيح الفرصة لكل التخصصات الفنية والمواهب والأعمال الفنية المشاركة في هذه التظاهرة السنوية التي باتت من أبرز الفعاليات الثقافية في الدولة وعلى مستوى المنطقة .



> واختتم سموه " صحيح نبني الأبراج والعمارات بيد أننا في دولة الإمارات نحرص على بناء الجسور الإنسانية والثقافية والسياحية بين شعبنا وحضارات العالم ونكافئ المتذوقين للفن والثقافة والمعنيين بجمال الطبيعة والبيئة".

> حضر افتتاح المعرض عدد من كبار المسؤولين والفعاليات الثقافية في الدولة.