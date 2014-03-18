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القبض علي 4 من أعضاء الإخوان بتهمة التظاهر بالبحيرة

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القبض علي 4 من أعضاء الإخوان بتهمة التظاهر بالبحيرة القبض علي 4 من أعضاء الإخوان بتهمة التظاهر بالبحيرة

أرشيفية

تمكنت قوات الشرطة بالبحيرة ، من إلقاء القبض على 4 من أعضاء جماعة الإخوان ، بمركز ايتاى البارود ، تنفيذا لقرار النيابة العامة بضبطهم ، واحضارهم بتهمة التحريض على التظاهر، و أعمال العنف.

كانت حملة أمنية مكبرة ، أشرف عليها اللواء محمد طاحون ، مدير أمن البحيرة ، و اللواء أشرف عبد القادر ، مدير إدارة البحث الجنائى ، وقادها العميد محمد خريصة ، رئيس المباحث ، قد قامت بمداهمة عدة أماكن بالمحافظة لتنفيذ قرارات النيابة العامة بضبط و احضار المتهمين بالتحريض على العنف.

تمكنت الحملة من إلقاء القبض على كلاً من عبد العزيز .ر.ع و محمد .ش .ع و محمود .ع.ق و الصافى .هـ ، و المطلوبين من النيابة العامة للتحقيق بتهمة التجمهر، و التحريض على العنف.

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