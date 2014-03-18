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سليماني: سأفعل كل شيء لمساعدة شيكابالا

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سليماني: سأفعل كل شيء لمساعدة شيكابالا سليماني: سأفعل كل شيء لمساعدة شيكابالا

وعد الجزائري إسلام سليماني مهاجم سبورتنج لشبونة الذي يضم محمود عبد الرازق "شيكابالا" بمساعدة زميله المصري من أجل التأقلم سريعا مع الكرة البرتغالية.

وانضم شيكابالا إلى لشبونة في اليوم الأخير لفترة الانتقالات الشتوية يناير الماضي لكنه لم يشارك مع الفريق الأول حتى الآن، في حين خاض أكثر من مباراة مع الفريق الرديف من أجل تأهيله.

وقال سليماني في تصريحات أبرزتها جريدة ريكورد البرتغالية: "شيكابالا شخصية رائعة، فنحن نتواجد سويا بشكل دائم، كما أننا نتحدث عن كل شيء".

وأضاف "سأفعل كل شيء لمساعدته على الاندماج مع سبورتنج لشبونة والكرة البرتغالية".

قد يجد شيكابالا طريقه لدخول قائمة الفريق الأول خلال مباراته المقبلة أمام أكاديميكا يوم الأحد المقبل.

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