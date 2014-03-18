عبد الرحيم محمد ينفى دعمه رؤوف جاسر بانتخابات الزمالك

نفى عبد الرحيم محمد المدرب العام لفريق الزمالك، دعمه ومساندته للمهندس رؤوف جاسر خلال انتخابات مجلس إدارة النادي الأبيض المقبلة.

ويتنافس رؤوف جاسر مع مرتضى منصور وكمال درويش على منصب رئاسة الزمالك، وذلك في الانتخابات المقرر إقامتها يومي 26 و27 مارس الجاري.

وكانت تقارير صحفية قد أشارت، اليوم الثلاثاء، إلى دعم عبد الرحيم لقائمة المهندس رؤوف جاسر، وهو ما نفاه مدرب الزمالك تماما.

وقال عبد الرحيم محمد ، إنه يكن كل احترام وتقدير لكل المرشحين في انتخابات الزمالك، مشيرا إلى أنه لم ولن يدعم أحد المرشحين على حساب آخر.

وأوضح مدرب الزمالك، أنه يعمل في قطاع الكرة داخل النادي، وأن الفريق الأبيض وجهازه الفني منعزل تماما عن العملية الانتخابية، موضحا أنه يتمنى التوفيق لكل المرشحين في الانتخابات المقبلة