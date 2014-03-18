الخارجية البريطانية: أوقفنا صادرات لروسيا بقيمة 37 مليون إسترليني

قال مصدر في الخارجية البريطانية اليوم الثلاثاء إن بلاده علقت التعاون العسكري مع روسيا وستوقف صادرات لسلع ومعدات عسكرية بقيمة 37 مليون جنيه إسترليني.

كان وليام هيج وزير الخارجية البريطاني، قد صرح بأن بريطانيا ستعلق التعاون العسكري مع روسيا وهذا يعني أن المملكة المتحدة قد علقت تراخيص التصدير لسلع عسكرية لروسيا.

وأوضح المصدر لمراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط في لندن “أنه تم حاليا مراجعة جميع رخص التصدير وتم تعليق 28 رخصة تصدير لروسيا”.

وأضاف “أكدت المراجعة أن الغالبية العظمى من تراخيص التصدير البريطانية لروسيا هي للاستخدام المدني والتجاري ولا تثير أي مخاوف.: وتابع “التعليق يشمل تراخيص الصادرات للمعدات التي يمكن استخدامها في العمليات العسكرية الروسية الحالية في أوكرانيا, ومن بينها أقمشة للزي العسكري الرسمي والتي تمثل أكثر من 60% من القيمة الإجمالية لجميع الرخص المعلقة, والإطارات وجميع ما يتعلق بصناعة المدرعات, بالاضافة الى مؤشرات السرعة والأسلاك وأنظمة انارة للطائرات الحربية, وأجهزة الاتصالات (الراديو) المحمولة ومرشحات الهواء ومحركات السفن البحرية وأقنعة وخوذات الطيارين ومبردات الزيت لمحركات طائرات الهليكوبتر”.

وأوضح المصدر أن إجمالي قيمة هذه الصادرات تبلغ حوال 37 مليون جنيه إسترليني، من بينها 22.5 مليون بنسبة (60%) للأقمشة المستخدة في صنع الملابس العسكرية.

وأشارت إلى أن هذه القرارات أيضا، تشمل أي طلبات ترخيص في المستقبل.

وأكد المصدر أنه خلافا لتقارير نشرت مؤخرا وهي , غير دقيقة, فإن الحكومة لم توافق على أي تراخيص لتصدير بنادق أو ذخائر للجيش الروسي.

أ ش أ