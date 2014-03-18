رزان العزوني تقدم مجموعة خريف وشتاء 2014 في الرياض

عرضت المصممة السعودية الشابة رزان العزوني مجموعة من تصاميمها لخريف وشتاء 2014 يوم الأحد الماضي في معهد "Faffles " للتصميم في الرياض، وقد تحدثت عن مسيرتها في مجال الموضة بحضور عدد من طالبات التصميم والمدونات، وقالت: "أحببت مجال الموضة والأزياء منذ صغري، حيث كنت أشاهد جدتي وهي تخيط الملابس، ووالدتي تتألق بها في المناسبات المختلفة"،وأضافت: "والدتي هي من غذت عشقي لمجال التصميم والفن عموماً، فهي أكثر السيدات أناقة برأيي".



وعن بداياتها في مجال التصميم قالت: "بدأت في مجال تصميم الأزياء في عام 2008 ، كنت طالبة في ذلك الوقت، وقد أقدمت على تصميم فستان من الورق ارتدته Natalya Rovner في حفل لمجلة "Vanity Fair"، وهذا ما جعل محررة المجلة تتواصل معي للحصول على صور المجموعة ومعلومات أكثر عنها، ولكن في ذلك الوقت لم يكن لدي أي تصاميم أخرى أو حتى أوراق رسمية كمصممة أزياء سعودية، مما جعلني أعود إلى السعودية، وأعمل على استخراج الأوراق الرسمية".

وقد تساءل الحضور عن الصعوبات التي واجهت المصممة رزان كـمصممة أزياء سعودية، فأجابت:"في بداياتي لم يكن لدي من يوجهني، فوقعت في الكثير من الأخطاء، ولا يمكنني القول أن هذا شيء سيء، فقد تعلمت الكثير من هذه الأخطاء"، وأشارت إلى أنها تعمل حالياً مع شقيقاتها في أقسام المبيعات والعلاقات العامة، مؤكدة أن العمل معهن يجعل الأمر أكثر سهولة.

من ناحية أخرى حدثتنا المصممة عن تصاميمها، وذكرت بأن معرفة الجمهور من الأمور التي يجب أن ينتبه إليها كل مصمم، موضحة أنها تحرص على التنويع في التصاميم بين الفساتين القصيرة والطويلة فيما يناسب جمهورها.

وبالحديث عن مجموعتها الجديدة فقد حرصت المصممة على اختيار ألوان ربيعية كالوردي والأصفر والأبيض مع حضور بارز للونين العودي والأخضر الداكن، كما حرصت على أن تتميز القطع بتطريزات وتفاصيل أنيقة لتزيد من فخامتها وجاذبيتها.

شاهدي معنا ماذا قدمت المصممة زران العزوني لخريف وشتاء 2014.

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