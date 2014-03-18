وفاة المصممة L'Wren Scott انتحاراً



وجدت المصممة وعارضة الأزياء الشهيرة L'Wren Scott متوفاة في شقتها الواقعة في نيويورك قبل ساعات فيما يظهر كحالة انتحار عن عمر يناهز 49 عاماً.

بدأت L'Wren Scott مشوارها في عرض الأزياء في سن مبكرة لتدخل بعد ذلك عالم تنسيق الملابس كـ"ستايلست"، وفي عام 2006 أنشأت دار أزياء خاصة بها، وكونت قاعدة جماهيرية كبيرة تضم عدداً من نجمات هوليوود اللواتي تألقن بتصاميمها على السجادة الحمراء، ومنهن: Sarah Jessica Parker،Nicole Kidman، Amy Adams.

يذكر أن L'Wren Scott قد ألغت عرضها لخريف وشتاء 2014 الذي من المفترض أن يقام في أسبوع لندن للموضة، ولم تفصح الدار إن كانت ستستمر بعد وفاة المصممة أو لا.