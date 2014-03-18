فرنسا: عضوية روسيا عُلقت في مجموعة الثماني.. وبوتين لا يزال مدعوًا لاحتفالات

قال لوران فابيوس، وزير الخارجية الفرنسي، اليوم الثلاثاء، إن مشاركة روسيا في مجموعة الثماني عُلقت، لكن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا يزال مدعوا لاحتفالات الذكرى السنوية السبعين لنزول قوات الحلفاء إلى فرنسا في الحرب العالمية الثانية في يونيو.

وأضاف، “الرئيس بوتين مدعو لأسباب تاريخية، ولا يمكنني الرد على ذلك السؤال حاليا، وأنه لا يزال مدعوا”.

وأضاف فابيوس لإذاعة “أوروبا 1″: “تهتم مجموعة الثماني تكون الصيغة السياسية للحوار بين كل الدول الكبرى معا، وقررنا تعليق مشاركة روسيا هذا يعني أنه من المتصور أن تجتمع الدول الأخرى السبع الكبرى بدون روسيا”.

وأدانت مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى في وقت سابق من الشهر الجاري توغل روسيا في أوكرانيا وألغت استعدادات لاجتماع قمة الثماني بمشاركة روسيا كان مقررا عقدها في سوتشي في يونيو.

رويترز