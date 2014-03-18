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افتتاح جمعية للتسويق السياسي خلال أيام

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افتتاح جمعية للتسويق السياسي خلال أيام افتتاح جمعية للتسويق السياسي خلال أيام

قرر مجموعة من العاملين بالتسويق ، إنشاء جمعية جديدة تحت مسمى “الجمعية المصرية للتسويق السياسي” خلال ايام .

حيث  يشغل منصب مدير الجمعية ، عمرو مصطفى كامل، مدير مركز “صوتك” للتسويق السياسي، كما تقوم الجمعية بوضع ميثاق شرف لمهنة “التسويق السياسي”، وتنظيم دورات تدريبية للمهتمين بالمجال على إنشاء وإدارة الحملات الإنتخابية.

ومن المقرر أن تقوم “الجمعية المصرية للتسويق السياسي” بمراقبة عمل الحملات الإنتخابية، ونشر تقارير دورية عنها، وتصنيفها إلى “مهني” ، و”غير مهني”.

الجدير بالذكر أن قرار العاملين بالتسويق السياسي ، بإنشاء الجمعية ، كان نظرًا لحالة السيولة السياسية التي تشهدها ، بعد ثورتيْ “25 يناير”، و”30 يونيو”، لتضم مجموعة من أصحاب الخبرة في الحملات الإنتخابية ، وشيوخ التسويق السياسي في مصر.

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