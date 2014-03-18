أخبار عاجلة

سبورتينج براجا يتعادل مع ماريتيمو 3-3 بالدوري البرتغالي لكرة القدم -
علاء عبد المنعم عن حكم سعودية الجزيرتين: «علامة من علامات الساعة» -
أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الدولار اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
بالصور.. محافظ دمياط يقود حملة لغلق المقاهي بعد منتصف الليل -
فيديو: كبيش: ليس من حق البرلمان مناقشة اتفاقية «تيران وصنافير» -
فيديو| بكري عن مصير الجزيرتين: «الدستورية » هي المعنية بحسم الجدل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

أباظة يجتمع مع رئيس التليفزيون لحل مشكلة جائزة المخرجة هالة لطفى الأسبوع المقبل

Google+ Print
أباظة يجتمع مع رئيس التليفزيون لحل مشكلة جائزة المخرجة هالة لطفى الأسبوع المقبل أباظة يجتمع مع رئيس التليفزيون لحل مشكلة جائزة المخرجة هالة لطفى الأسبوع المقبل

كشف الناقد الأمير أباظة، “رئيس  جمعية كتاب ونقاد السينما “فى تصريح خاص لona إنه لم يصلة أى إخطار رسمى من عصام الأمير رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون، يرفض به منح المخرجة هالة لطفي الجائزة الإعلانية التي حصلت عليها من مهرجان الاسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط في دورته الـ29 عن فيلمها «الخروج للنهار»، الذي فاز بجائزة أفضل فيلم في مسابقة بانوراما السينما المصرية، والتي يمنح جوائزها اتحاد الاذاعة والتليفزيون.

وأضاف أباظة أنه من المقرر عقد إجتماعا مع رئيس الاتحاد،لبحث شكدوى المخرجة هالة لطفى ،خاصة وانة سق و حصل على توقيع المخرج شكري أبوعميرة رئيس الاتحاد السابق بدعم المسابقة عن طريق الجوائز وهي عبارة عن دقائق إعلانية تمنح للأفلام الفائزة ويحق لجهات إنتاجها استغلالها في الدعاية لأعمالها على قنوات التليفزيون».
> يذكر ان الاتحاد يدعم المسابقة منذ عام 1984 ووصلت قيمة الجائزة منذ أعوام قليلة إلى 100 ألف جنيه كمساهمة من ماسبيرو في دعم صناعة السينما، وعندما ذهبت المخرجة والمنتجة هالة لطفى لتفعيل الجائزة، ووضع إعلانات فيلمها الذي تقرر عرضه خلال أيام على خارطة إعلانات القنوات، فوجئت برفض رئيس الاتحاد بدعوى عدم وجود سيولة، وحاولت المخرجة إقناعه بأن الجوائز إعلانية وليست مالية .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا