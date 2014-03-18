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العثور على جثة شاب سقط في “منور” عمارة سكنية بمطروح‎

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العثور على جثة شاب سقط في “منور” عمارة سكنية بمطروح‎ العثور على جثة شاب سقط في “منور” عمارة سكنية بمطروح‎

جثة – أرشيفية

تلقى اللواء العناني حمودة ، مدير أمن مطروح ، إخطارا من قسم الشرطة بعثور سكان إحدى العمارات السكنية بمدينة مرسى مطروح على جثة شاب سقط في المنور من أحد ألأدوار العليا ولم ينتبه أحد لذلك إلا عقب انبعاث الرائحة مما يشير إلى أن الوفاة حدثت قبل 3 أيام.

انتقل على الفور ضباط المباحث ، إلى مكان البلاغ ببرج الزيتون بشارع بور سعيد بوسط المدينة ، وتبين أن الجثة لشاب يدعى منصور عبد السلام حمد زحام من مدينة الضبعة وأنه كان قد سبق له استئجار إحدى الشقق المفروشة بالبرج للإقامة فيها منذ أيام.

وجارِ عمل التحريات وجمع المعلومات لكشف ملابسات الواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق ومعاينة الجثة ومكان العثور عليها.

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