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وزير الرى يناقش مع خبراء بمركز البحوث التحديات المائية التى تواجه مصر

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وزير الرى يناقش مع خبراء بمركز البحوث التحديات المائية التى تواجه مصر وزير الرى يناقش مع خبراء بمركز البحوث التحديات المائية التى تواجه مصر

التقى وزير الموارد المائية والرى الدكتور محمد عبد المطلب، اليوم الثلاثاء، مع العاملين والخبراء بالمركز القومى لبحوث المياه التابع لوزارة الرى، للاستماع إلى مشاكلهم ومطالبهم ومناقشة التحديات المائية التى تواجه خلال المرحلة المقبلة والأساليب العلمية والعملية لمواجهتها.

وبحث وزير الموارد المائية والرى مع الباحثين والخبراء الدراسات والأبحاث العلمية الجديدة الخاصة باستخدامات المياه وترشيدها ضمن خطة للحفاظ على حصة مصر المائية من نهر النيل وتعويض العجز المائى الذى تعانى منه مصر.

جدير بالذكر أن وزير الرى كان يتولى رئاسة المركز القومى لبحوث المياه قبل تعيينه وزيرا للرى فى حكومة الدكتور حازم الببلاوى المستقيلة، والمركز مؤسسة رائدة فى مجال الأنشطة المتعلقة ببحوث المياه فى مصر، وتأسس فى عام 1975 باعتباره جهة بحثية تتبع وزارة الموارد المائية والرى، ويضم المركز اثنى عشر معهدا بحثيا تبذل جهودا موحدة لتنفيذ خطة بحث شاملة تخدم المشروعات الجارية وخطط التنمية القومية بشكل عام.

ويختص كل معهد من المعاهد التابعة للمركز بمجال بحثى واحد فى قطاع هندسة المياه والقضايا الأخرى المتعلقة بالمياه، هذا بالإضافة إلى أن المركز عمد إلى تأسيس وحدة للبحوث الاستراتيجية ومعملا مركزيا للرصد البيئى ووحدة لنظم المعلومات الجغرافية ومركزا للمعلومات والتوثيق ومكتبة مركزية على درجة عالية من التخصص.

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