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الأهلي يطلب تأمين إضافي في تونس

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الأهلي يطلب تأمين إضافي في تونس الأهلي يطلب تأمين إضافي في تونس

أكد هادي خشبة مدير إدارة الكرة بالأهلي أنه سيطلب مع مسؤولي أهلي بنغازي الليبي تأمين إضافي لبعثة الفريق الأحمر في تونس.

ووصل الأهلي إلى تونس مساء الثلاثاء استعدادا لمواجهة أهلي بنغازي في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال إفريقيا يوم الجمعة.

وقال خشبة لـFilGoal.com "سيعقد يوم الأربعاء الاجتماع الأمني للمباراة، وسنطلب من الجانب الليبي زيادة التأمين على بعثة الفريق".

وتابع "لاحظنا منذ وصولنا للمطار بعدم وجود تأمين نهائي على بعثة الأهلي، وكأن الأمن لا يعلم أن هناك مباراة".

ويخوض أهلي بنغازي مبارياته في تونس بسبب عدم استقرار الأوضاع الأمنية في ليبيا.

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