ضبط تشكيل عصابي تخصص في تزوير العملات وبطاقات هوية ضباط الجيش بـ 5 محافظات

تمكنت مباحث الأموال العامة من ضبط تشكيل عصابى تخصص فى تزوير العملات الوطنية والأجنبية والمحررات الرسمية بطريقة متقنة بمحافظات القاهرة والجيزة والشرقية والإسماعيلية وشمال سيناء وإدارتهم ورشة لتصنيع الأسلحة النارية والإتجار فيها بمحافظة القاهرة، كما تبين تورطهم في تزوير بطاقات هوية لعدد من ضباط القوات المسلحة.

وأكدت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة ظهور عملات وطنية وأجنبية مقلدة ومحررات رسمية مزورة بطريقة متقنة بمحافظات القاهرة والجيزة والشرقية والإسماعيلية وشمال سيناء.

وأسفرت جهود إدارة مكافحة جرائم التتزيف والتزوير بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من خلال تكثيف التحريات وجمع المعلومات إلى أن وراء ذلك النشاط كلاً من :-

> 1. ” عبدالحميد . ع . ع ” مواليد 1975 ، عاطل ، ومقيم القاهرة ، والسابق إتهامه وضبطه فى 4 قضايا ” مخدرات / أموال عامة ” .

> 2. ” أيمن . ر . س ” مواليد 1969 ، فنى طباعة ، ومقيم القاهرة ، والسابق إتهامه وضبطه فى 4 قضايا “خيانة أمانة / مشاجرة / ضرب ” محكوم عليه هارب فى عدد إثنين منهم بإجمالى حبس عامين .

> حيث إستغل المذكوران خبرتهما الفائقة فى عمليات الطباعة وقاما بإصطناع أختام شعار الدولة وتزوير المحررات الرسمية المنسوبة للعديد من الجهات الحكومية وتقليد العملات الوطنية والأجنبية المتداولة بالبلاد وترويجها على عملائه بالعديد من المحافظات ومنهم المتهم الثانى وذلك مقابل مبالغ مالية صحيحة .

وبتفتيش مسكن الأول عُثر على كمية من العملات المالية المقلدة عبارة عن ( 70 ورقة مالية فئة المائة جنيه – 2 ورقة مالية فئة الخمسون جنيهاً – 22 ورقة مالية فئة العشرين جنيه – 11 ورقة مالية فئة المائة دولار – 10 ورقات مالية فئة شيكل إسرائيلى – 5 ورقات مالية فئة الخمسون ريال سعودى )، و( 46 ) فرخ ورقى مطبوع على كل فرخ صور ” وجه وظهر ” 4 ورقات للعملات فئات مالية مختلفة ، و3 شبلونة ” شاشة حريرية ” مطبوع عليها العلامات المائية الخاصة بالعملات الوطنية والأجنبية المضبوطة ومعها كمية من القطع الحريرية المستخدمة فى صناعة الشبلونة، وماكينة كهربائية للطباعة بالتسخين المستخدمة فى تقليد شريط الضمان الهولوجرامى المتقطع الموجود على العملات الورقية وبطاقات الرقم القومى ومعها شرائط الهولوجرامى ، وخمس قطع نحاسية لمحاكاة تصميم الهولوجرامى على العملات الورقية وبطاقات الرقم القومى .

كما عثر 3 زنكات نحاس محفور على كلاً منهما التصميم الخاص بالورقة المالية فئة المائة جنيه مصرى وقناع توت عنخ أمون.

ورقة كلك مطبوع عليه تصميمات خاصة بالعلامة المائية للعلامات الوطنية والأجنية، وجهاز ” لاب توب ” ، و( 2 ) حاسب آلى بمستملاتهم ، و ( 5 ) طابعات ، وماسحات ضوئية متعددة الأغراض ، و( 2 ) ذاكرة نقالة، وكمية كبيرة من الورق الأبيض مطبوع عليها علامات مائية خاصة بالعملات الوطنية معدة للتقليد عليها وعبوات الألوان ومقص ورقة لتقطيع الأفراخ وورق سنفرة لمحاكاة البروز الطبيعى للعملات، و( 18 ) خاتم مقلد يحمل أكلاشية لبصمات خاتم شعار الجمهورية لجهات حكومية متنوعة، و( 16 ) بطاقات تحقيق شخصية لضباط قوات مسلحة مقلدة تحمل بيانات وصور المتهمان، و4 أفرول مموه خاصة بالقوات المسلحة ومعها ( 2 ) طاقم إسبلايت لرتبتى العقيد والملازم أول وكابات عسكرية، 6 إستيكر مطبوع عليها القوات المسلحة معدة للصق على السيارات.

وتم ضبط كمية من قصاصات الورق لأفلام صور بصمات أختام شعار الجمهورية المقلدة وقطع كاوتشوك لتزوير أكلاشيهات شعار الجمهورية وزنكات بلاستيك عليها تصميم خاتم الضاغط.

وبفحص أجهزة الكمبيوتر تبين أنها مُحملة بالعديد من الملفات التى تحوى صور لجميع العملات والمحررات وبصمات الأختام المقلدة المضبوطة.

وبمواجهة المتهمان المضبوطان إعترف بقيامهما بإستخدام تلك المضبوطات لممارسة نشاطهما ، وأن الأسلحة النارية المضبوطة يقومان بتصنيعها لبيعهما لعملائهما لمحافظتى الشرقية والقاهرة مقابل مبالغ مالية عن كل قطعة سلاح .