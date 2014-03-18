وزير الزرعة: تطوير قانون التعاون الزراعى الجديد عقب الانتخابات البرلمانية

حث الدكتور أيمن فريد أبوحديد وزير الزراعة وإستصلاح الأراضى، فلاحى محافظة الشرقية على ضرورة تطبيق الزراعة التعاقدية لسد الفجوة الغذائية، مؤكدا أنه تم توفير جميع المقرارت السمادية للموسم الصيفى الجديد، مشيراً الى أهمية الإلتزام ببرامج تطوير الرى الحقلى، وعدم الرى بالغمر وتطبيق الدورة الزراعة وتنظيم زراعات الارز.

جاء ذلك خلال لقاءه وفلاحى قرية المنير بمركز مشتول السوق محافظة الشرقية، للإستماع الى مشكلاتهم ، حيث كلف الهيئة العامة للخدمات البيطرية، بإنشاء وحدة بيطرية لخدمة أهالى المنير بمحافظة الشرقية ، وإقامة مركز إرشادى يخدم الفلاحين وتقديم لة الخدمات المتاحة لزيادة الإنتاج، كما قرر وزير الزراعة ، تخصص مساحات من أراضى الإصلاح الزراعى ذات النفع العام لإقامة مدرسة ثانوية لخدمة ابناء.

وأضاف ابوحديد ، في كلمته أمام الإحتفال الذي أقامه الأهالي بقرية المنير بمحافظة الشرقية ؛ “يجب أن نحافظ علي الأراضي الزراعية وأنه إذا لم يتم التصدي للتعديات فإنه خلال 20 عاما ستتحول مصر إلي كتل خرسانية ، ولا نجد ما نأكله وستصبح هموم الزراعة كبيرة تحتاج إلي خطط تفصيلية لحلها وأن نوحد جهودنا . لأن الإختلاف يعرضنا للجوع”.

وأضاف ،بوحديد ، أن هناك حاجات كثيرة تحتاج إلي إصلاح خاصة وإن مساحة الأرض الزراعية محدودة الفلاح المصري يعمل في الأرض ، وأنه علينا أن نضع القواعد للتأمين الصحي اللازمة له من خلال تخصيص نسبة آل 3 من الدخل الزراعي لتمويل التأمين علي الفلاح ، مقابل أن يشارك الفلاح في تحمل نسبة من هذا التأمين لتقديم خدمة ممتازة للفلاحين والصيادين وتوفير معاش مناسب يعينه علي مواجهة هموم الحياة.

ولفت الوزير إلي أهمية إستكمال مشروع تطوير الري الحقلي ، لتوفير 30 % من إحتياجات مياه الري ، لمواجهة محدودية الموارد المائية لمصر في ظل التحديات التي تواجهها مصر خارجيا ، موضحا أنه يجب تعميم إستخدام التكنولوجيات الحديثة في الري بدلا من النظام التقليدي في الري بالغمر لترشيد إستهلاك مياه الري ، وتطبيق الدورة الزراعية هامة لتطوير القطاع الزراعي.

وشدد علي أهمية تطوير عمل التعاونيات الزراعية بعد إقرار قانون التعاون الزراعي الجديد ، عقب الإنتخابات البرلمانية القادمة مشيرا إلي أن ذلك يساهم في إقامة مشروعات عملاقة للإنتاج الحيواني.