الاتحاد الدولى لمؤلفى السينما يعرض فيلم”صانع الفرح”بأتيلية القاهرة 23مارس

يقيم الاتحاد الدولي لمؤلفي السينما أولى عروضة التفاعلية لفيلم “صانع الفرح” للمؤلف السينمائي شفيع شلبي، فى السادسة مساء يوم الأحد23مارس بأتيلية القاهرة بشارع كريم الدولة.

الفيلم يعرض ضمن فاعليات مهرجان سينما المؤلف ،وهو من انتاج المركز العرَبيِ للإنْتَاجِ الوَثائِقّي, ويتناول سيرة واعمال مدير التصوير كمال أبو العلا .وسيتم إعادة عرضة يوم الخميس27مارس بالمجلس الأعلى للثقافة،و يعقب العرض التفاعلي ندوة تنظمها اتحادات المهنيين و الإذاعيين، حول انشاء قناة ثقافية شعبية تؤسسها الجمعيات الثقافية و الفنية

" frameborder="0">