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بليغ حمدي يعيد فضل شاكر للغناء

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بليغ حمدي يعيد فضل شاكر للغناء بليغ حمدي يعيد فضل شاكر للغناء

قررت شركة روتانا إصدار أغنية “يهون العمر لحبيبي” بصوت فضل شاكر خلال أيام عبر الإذاعات الرسمية للشركة بالوطن العربي.

وكان فضل شاكر قد سجل الأغنية بصوته قبل أن يتخذ قراره بإعتزال الفن بفترة بسيطة ، والأغنية كتب كلماتها الشاعر هاني عبد الكريم على لحن وضعه الراحل بليغ حمدي واستطاعة شركة روتانا الحصول على التنازلات اللازمة من ورثة الراحل وبالفعل وزعها الموزع عادل عايش.

وقررت روتانا مؤخرا وضع اللمسات النهائية على الأغنية لطرحها باسم فضل شاكر وصوته نظرا لأن الأغنية من حقها الرسمي ولا يستطيع فضل منعهم من طرحها.

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