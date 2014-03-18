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وفاه مدرس إعدادي بسبب شجار مع طالب بمدرسة بالإسكندرية

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وفاه مدرس إعدادي بسبب شجار مع طالب بمدرسة بالإسكندرية وفاه مدرس إعدادي بسبب شجار مع طالب بمدرسة بالإسكندرية

أعلن أحمد خضر رئيس الإدارة المركزية للأمن بوزارة التربية والتعليم، عن مصرع معلم داخل الفصل، بمدرسة عمر بن الخطاب الإعدادية بالإسكندرية، بعد مشاده كلامية بين طالب بالصف الثالث الإعدادية.

كان قد اعتدى طالب بالصف الثالث الإعدادي ويدعى إبراهيم أسامة، على المدرس سامي خطاب، معلم مادة الدراسات الاجتماعية بمدرسة عمر بن الخطاب الإعدادية بالإسكندرية، وذلك بسبب توجه الطالب إلى منفذ المدرسة لإستلام كتب التدريب، فوجده المدرس وقال له (تعالى أستلم الكتاب فى وقت أخر) وهنا حدث الشجار بين الطرفين ولكن بسبب سوء الحالة الصحية للمدرس وأثناء الانفعال أصيب بأزمة قلبية ولقى حتفه على الفور.

وأكد بعض شهود العيان أن الشجار لم يتطور إلى التطاول بالإيدى، وهذا ما نفاه بعض المدرسيين داخل المدرسة.

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