أخبار عاجلة

سبورتينج براجا يتعادل مع ماريتيمو 3-3 بالدوري البرتغالي لكرة القدم -
علاء عبد المنعم عن حكم سعودية الجزيرتين: «علامة من علامات الساعة» -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 3/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
بالصور.. محافظ دمياط يقود حملة لغلق المقاهي بعد منتصف الليل -
فيديو: كبيش: ليس من حق البرلمان مناقشة اتفاقية «تيران وصنافير» -
فيديو| بكري عن مصير الجزيرتين: «الدستورية » هي المعنية بحسم الجدل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

وزير الداخلية يجتمع بمساعديه لبحث الوضع الأمني وتظاهرات الإخوان غدًا

Google+ Print
وزير الداخلية يجتمع بمساعديه لبحث الوضع الأمني وتظاهرات الإخوان غدًا وزير الداخلية يجتمع بمساعديه لبحث الوضع الأمني وتظاهرات الإخوان غدًا

أكد محمد إبراهيم وزير الداخلية أن الأجهزة الأمنية حققت تقدماً ملحوظاً فى الملف الأمنى بالبلاد وأنه لا مجال للعوده بعقارب الساعة للوراء، مشيراً إلى أن الخطة الأمنية الموضوعه تسير وفق برنامجها المحدد ولا مناص عن تنفيذها ، وإن إستهداف البؤر الإرهابية والإجرامية مستمر ولن يتوقف وأن عزائم رجال الشرطة لن تلين ، وجهودهم تُحقق نجاحات متواليه يوماً تلو الأخر ، موضحاً أن المحاولات الإرهابيه اليائسه لن تؤثر على عزائم الرجال.

جاء ذلك خلال الإجتماع الذى عقده السيد محمد إبراهيم وزير الداخلية مع عددٍ من السادة مساعدى أول ومساعدى الوزير وعدد من القيادات الأمنية لإستعراض مجمل الأوضاع الأمنية بالبلاد وآخر المستجدات على الصعيد الأمنى وأطر تنفيذ الإستراتيجية الأمنية التى تستهدف تحقيق الأمن للمواطن ، وذلك فى ظل الدعوات التى أطلقتها بعض التيارات المنتميه لجماعة الإخوان الإرهابية للتظاهر باكر ببعض مناطق الجمهورية .

وأكد وزير الداخلية على أن أجهزة الوزارة إتخدت كافة الإستعدادات لتأمين كافة المنشآت الهامة والحيوية والحيلوله دون وقوع أى حادث يؤثر على الحالة الأمنية.

وناقش إبراهيم التدابير والإحتياطات الأمنية اللازمة لحماية المنشآت الهامة والحيوية والمصالح والمواقع الحكومية والتعليمية والشرطية المختلفة، مستعرضاً الخطط والبدائل المرورية على كافة الطرق لضمان تحقيق السيولة والإنسيابية والقضاء على أية إختناقات مرورية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا