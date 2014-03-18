وزير الداخلية يجتمع بمساعديه لبحث الوضع الأمني وتظاهرات الإخوان غدًا

أكد محمد إبراهيم وزير الداخلية أن الأجهزة الأمنية حققت تقدماً ملحوظاً فى الملف الأمنى بالبلاد وأنه لا مجال للعوده بعقارب الساعة للوراء، مشيراً إلى أن الخطة الأمنية الموضوعه تسير وفق برنامجها المحدد ولا مناص عن تنفيذها ، وإن إستهداف البؤر الإرهابية والإجرامية مستمر ولن يتوقف وأن عزائم رجال الشرطة لن تلين ، وجهودهم تُحقق نجاحات متواليه يوماً تلو الأخر ، موضحاً أن المحاولات الإرهابيه اليائسه لن تؤثر على عزائم الرجال.

جاء ذلك خلال الإجتماع الذى عقده السيد محمد إبراهيم وزير الداخلية مع عددٍ من السادة مساعدى أول ومساعدى الوزير وعدد من القيادات الأمنية لإستعراض مجمل الأوضاع الأمنية بالبلاد وآخر المستجدات على الصعيد الأمنى وأطر تنفيذ الإستراتيجية الأمنية التى تستهدف تحقيق الأمن للمواطن ، وذلك فى ظل الدعوات التى أطلقتها بعض التيارات المنتميه لجماعة الإخوان الإرهابية للتظاهر باكر ببعض مناطق الجمهورية .

وأكد وزير الداخلية على أن أجهزة الوزارة إتخدت كافة الإستعدادات لتأمين كافة المنشآت الهامة والحيوية والحيلوله دون وقوع أى حادث يؤثر على الحالة الأمنية.

وناقش إبراهيم التدابير والإحتياطات الأمنية اللازمة لحماية المنشآت الهامة والحيوية والمصالح والمواقع الحكومية والتعليمية والشرطية المختلفة، مستعرضاً الخطط والبدائل المرورية على كافة الطرق لضمان تحقيق السيولة والإنسيابية والقضاء على أية إختناقات مرورية.