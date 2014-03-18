طالب يقتل زوجة خاله لسرقة مصوغات بالإسكندرية

تلقى قسم أول المنتزة، بلاغ بالعثور على جثة المدعوة سمر أحمد عبده – داخل الشقة محل سكنها بشارع محمود سليم – دائرة قسم أول المنتزة مسجاة على جانبها الأيمن بأرضية حجرة نوم أطفالها ومصابة بجرح ذبحى بالرقبة.

وأمر على الفور اللواء أمين عز الدين – مساعد الوزير لأمن الإسكندرية بتشكيل فريق لكشف غموض الحادث حيث وفى أقل من 48 ساعة توصلت التحريات التى قام بها ضباط إدارة البحث الجنائى برئاسة اللواء ناصر العبد – مدير المباحث الجنائية إلى أن مرتكب الواقعة المدعو عمر مهاب محمد زعلوك 18 سنة طالب ” نجل شقيقة زوج المجنى عليها.

وأضافت التحريات بأن والديه منفصلين منذ فترة و دائم التردد على العقار محل البلاغ لزيارة أصدقائه المقيمين بالعقار وتيقنه باحتفاظ المجنى عليها بمصوغات ذهبية داخل الشقة محل سكنها ومعرفته بفترات تواجدها بمفردها فعقد العزم و بيت النية على قنل المجنى عليها و سرقتها.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه واعترف بإرتكاب الواقعة بقصد السرقة، وبإرشاده تم ضبط المسروقات عبارة عن (عدد 4 غوايش ذهبية – 5 خواتم – 2 سلسة كبيرة – دبله – ساعة حريمى) طرف صديقة المدعو أسامه خير سليمان 32 سنة صاحب محل، كما تم ضبط الأدوات المستخدمة فى الحادث ” سكين مطبخ – سيخ حديد “، وجارى العرض على النيابة العامة.