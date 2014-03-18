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بالصورنكشف كواليس مسلسل”فيفا أطاطا”

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سعد بمكدياج اطاطابدأ الفنان محمد سعد فى تصوير المشاهد الخاصةبشخصية”أطاطا”،وذلك عقب إنتهائة الأسبوع الماضى بمدينة الأنتاج الإعلامى من أداء بعض المشاهد الخطرة والمطاردات التي تدور ضمن أحداث المسلسل ,المقرر عرضة فى رمضان المقبل.

ويستعين سعد بالفنانون نيللى كريم وصلاح عبد اللة وحسن حسنى للظهور كضيوف شرف فى مسلسل ” فيفا أطاطا ” .
> ويشارك ببطولة المسلسل إيمى سمير غانم, سامي العدل ،الرحمن أبو زهرة , سامي مغاورى , أحمد وفيق , سلوى عثمان، علاء زينهم وآخرين , وهو من تأليف سامح سر الختم و السيناريست محمد نبوي وإخراج سامح عبد العزيز ومن إنتاج شركة العدل جروب.

 

ايمى سمير غانم

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