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نائب الأهرام المسائي: “قطر” المتحدث الرسمي لجماعة الإخوان

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نائب الأهرام المسائي: “قطر” المتحدث الرسمي لجماعة الإخوان نائب الأهرام المسائي: “قطر” المتحدث الرسمي لجماعة الإخوان

أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني

قال نائب رئيس تحرير الأهرام المسائي الكاتب الصحفي، عبدالسلام فاروق، إن الإعلام القطرى مغرض، وطريقة تناوله لما يحدث فى يؤكد أنه المتحدث الرسمي لجماعة “الإخوان المسلمين”.

وأضاف فاروق خلال برنامج “الصفحة الأولى”، على فضائية “الغد العربي”، مع الإعلامي مدحت عيسى، أن الأخبار المصرية تحديداً تفرض نفسها على الصحافة العربية والعالمية، لأن مصر دولة قوية ومحورية في الشرق الأوسط.

ولفت فاروق إلى أنه “إذا تركت الدول العربية، لدول الغرب حل أزمة سورية، مثل مبادرة “جنييف”، سيعود ذلك بالخسائر على جميع الدول العربية، وأيضاً نتحمل ما يراه الغرب تجاهنا”، مشيراً إلى أنه مطلوب الآن من مسئولي الدول العربية ونظام بشار الأسد، والمعارضة السورية، الجلوس على مائدة حوار، لحل هذه الأزمة، قائلاً: “تتبنى هذه المبادرة جامعة الدول العربية”.

وأوضح فاروق أنه يجب على العرب أن ينتبهوا للخلافات والأزمات الموجودة داخل بلادهم، لأن دول العراق، وليبيا، وسورية، على شبه الانهيار، قائلاً: “نرى الآن من دول الغرب، مؤامرة جديدة مثل اتفاقية “سايكس بيكو”، لتقسيم الدول العربية”.

وفي نهاية حديثه، دعا رؤساء الدول العربية، على استعادة روح العروبة فيما بينهم، وكذلك استعادة دور الخطاب القومي بين هؤلاء الدول.

 

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