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انتهت - الإسماعيلي 1-1 التليفونات.. شوقي السعيد يسجل ويتسبب في هدف

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انتهت - الإسماعيلي 1-1 التليفونات.. شوقي السعيد يسجل ويتسبب في هدف انتهت - الإسماعيلي 1-1 التليفونات.. شوقي السعيد يسجل ويتسبب في هدف

متابعة حية ومباشرة لمباراة الجولة 12 للمجموعة الثانية بالدوري الممتاز بين الإسماعيلي وتليفونات بني سويف.

حصل عبد الحميد سامي على بطاقة حمراء.

في الدقيقة 83 يسجل محمود مبارك هدف التعادل من ركلة جزاء تسبب فيها شوقي السعيد.

يسجل شوقي السعيد هدفا رائعا في الدقيقة الخامسة من ركلة حرة مباشرة سكنت الشباك، وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وشهد الشوط الأول أكثر من فرصة خطيرة لتليفونات بني سويف ولكن هجوم الفريق ينقصه اللمسة الأخيرة.

الإسماعيلي يحتل المركز الثاني برصيد 19 نقطة، وحال فوزه يتساوى مع بتروجيت في الصدارة، بينما التليفونات يأتي عاشرا برصيد تسع نقاط.

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