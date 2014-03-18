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الأهلي يؤهل لاعبيه لمواجهة بنغازي بعد التعثر المحلي

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الأهلي يؤهل لاعبيه لمواجهة بنغازي بعد التعثر المحلي الأهلي يؤهل لاعبيه لمواجهة بنغازي بعد التعثر المحلي

أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي أن الجهاز الفني يعمل على تأهيل اللاعبين لمواجهة أهلي بنغازي في دوري أبطال إفريقيا بعد التعثر أمام الداخلية بالخسارة في الدوري.

وقال سيد عبد الحفيظ في تصريحات للصحفيين "أقنعنا اللاعبين أن مباراة أهلي بنغازي ليس لها علاقة بالهزيمة أمام الداخلية وأن عليهم التركيز وتصحيح الصورة من خلال المباراة الإفريقية".

وأضاف "الجهاز الفني لديه قناعة أن لاعبي الأهلي قدموا أفضل أداء لهم منذ فترة طويلة ولكن الحظ لم يحالفهم، فالخسارة ليست معيار للحكم على الأداء".

وتلقى الأهلي خسارة من الداخلية على ملعب الدفاع الجوي يوم الإثنين في الأسبوع الـ13 من الدوري المصري الممتاز.

وعلى جانب آخر من المنتظر أن يجري الفريق أولى تدريباته في تونس يوم الثلاثاء بأحد الملاعب التابعة للفندق الذي تقيم به البعثة قبل أن يجري تدريبه الأخير يوم الخميس على ملعب المباراة الساعة 2.

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