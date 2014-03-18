بالصور…محافظ بورسعيد يكمم فم مواطن ليمنعه من الحديث عن الفساد

حاول اللواء سماح قنديل ، محافظ بورسعيد ، منع التاجر “العربى المر” ، أحد التجار بسوق الجملة للخضار ، من الصراخ حيث كان يتهم أحد المسؤولين ويدعي عمرو الحلوجى ، مدير السوق ، بالسرقة والرشوة ذكر “المُر” أن هذا الموظف يفرض اتاوة على البائعين ، ويحصل منهم على عينة من الخضروات.

وبدوره منع اللواء سماح قنديل محافظ بورسعيد التاجر من الاسترسال في توجيه اتهاماته ، وقال له كفاية خلاص عرفنا ، وكمم فمة بيدة كما قام تاجر اخر برفع خضار الكوسة بيدية فى إشارة للفساد.

جاء ذلك خلال قيام الدكتور خالد حنفى ، وزير التموين ، بزيارة لمحافظة بورسعيد لمتابعة تنفيذ تطوير المنظومة الجديدة لتوزيع رغيف الخبز بكروت البطاقة الذكية ، وكان برفقتة اللواء سماح قنديل محافظ بورسعيد و محمد المصرى رئيس الغرفة التجارية

لم تمنع تلك الواقعة الوزير من استئناف الجولة ميدانية لعدد من المخابز البلدية ، والأفران بجميع احياء المحافظة.