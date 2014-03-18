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بالفيديو.. طالبة تخترع غواصة غير مرئية للرادار

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بالفيديو.. طالبة تخترع غواصة غير مرئية للرادار بالفيديو.. طالبة تخترع غواصة غير مرئية للرادار

الطالبة مريم الشرقاوي

كرم الفريق صدقي صبحي رئيس أركان حرب الجيش مريم السيد الشرقاوى، الطالبة بالصف الأول الثانوى بمدرسة بلطيم الثانوية بمحافظة كفر الشيخ وصاحبة اختراع غواصة لا ترى بالرادار.

وقال المهندس حسن دخيل وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة كفر الشيخ، إن الطالبة مريم تعد فخرًا وشرف للمحافظة ان تكون في هذا المستوى، وهذا نتيجة جهد وعمل متواصل لمدة 3 سنوات ، مضيفا : “نتمنى أن يلقى مشروع الطالبة مريم النور وأن تستفيد منه قواتنا المسلحة، وقد لاقت مريم كل تقدير وفخر من جانب القوات المسلحة أثناء تكريمها”.

من جانبه قالت الطالبة مريم 0 ردا على تكريمها – “شعور لا يوصف أن يتم تكريمي من قبل الفريق صدقي صبحي”.

 

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