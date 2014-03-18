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ضبط خلية إرهابية بالدقهلية خططت لتفجير5 أماكن حيوية في وقت واحد

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ضبط خلية إرهابية بالدقهلية خططت لتفجير5 أماكن حيوية في وقت واحد ضبط خلية إرهابية بالدقهلية خططت لتفجير5 أماكن حيوية في وقت واحد

ارشيفية

كشف التحقيقات، التى أجرتها الأجهزة الأمنية بالدقهلية، وقطاع الأمن الوطنى، مع الأربعة أشخاص الذين تم القبض عليهم فجر اليوم، وهم عادل إمام حسن 39 سنة، ومحمد السعيد بدير الدريني 28 سنة، وعوض عبد السلام مجدي أبو الهدى 44 سنة ، وأحمد السعيد علي إبراهيم 28 سنة، عن عزمهم القيام فيما بينهم بمعاونة 6 آخرين بتشكيل خلية إرهابية تستهدف قوات الشرطة وسياراتهم وأنهم خططوا لعمل 5 تفجيرات في عدة أماكن حيوية بمدينة المنصورة في وقت واحد عن طريق وضع قنابل موقوتة بعدد من الأماكن الحيوية وتفجيرها عن بعد في وقت واحد لإرباك جهاز الشرطة.

واعترف المتهمون، بأنهم  اتخذوا أحد جراجات العقارات، بتقسيم المعلمين بمدينة “طلخا”، لتصنيع المواد المتفجرة، حيث تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية من الكشف عن خلية إرهابية جديدة مكونة من 10 أفراد خططت لتفجير أقسام الشرطة واستهداف الضباط والأفراد بمدينة طلخا.

وتلقي مدير أمن الدقهلية اللواء حسن عبد الحي، إخطارا من مدير المباحث الجنائية بالدقهلية العميد السعيد عمارة يفيد بأنه حال قيام النقيب محمد عبد الهادي، معاون مباحث قسم أول المنصورة، بتفقد الحالة الأمنية بشوارع المدينة، لاحظ استقلال مجموعه من الأفراد ” تروسيكل”، وبعد استيقافه، تبين وجود كميات كبيرة من المواد المستخدمة في تصنيع المتفجرات ومسامير وكميات كبيرة من النفض والبنزين وأسلاك كهربائية، وأقنعة وشماريخ نارية، وخرائط تحدد للمنشآت الشرطية وورق مدون اسم كتائب عز الدين القسام يبين شرح وافى لتصنيع القنابل اليدوية.

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