تعيين مصرية نائبًا لمحافظ البنك المركزى البريطانى

أعلن البنك المركزى البريطانى، اليوم الثلاثاء، تعيين نعمات شفيق -من أصل مصرى- نائبًا لمحافظ البنك للخدمات المصرفية، وهو منصب استحدث وسط مزاعم بأن مسئولى البنك تستروا على تلاعب فى أسواق العملات.

وبحسب ما نشرته شبكة "سكاى نيوز عربية"، ستكون نعمات شفيق، المسئولة السابقة فى صندوق النقد الدولى، واحدة من نائبين لمحافظ البنك وستنضم إلى لجنة السياسة النقدية التى تحدد أسعار الصرف.

وسيساعد تعيينها فى تصحيح الفجوة القائمة بين الجنسين فى البنك، وفق ما ذكرت وكالة أسوشييتد برس، وعندما تتولى موقعها فى بداية شهر أغسطس المقبل، ستكون نعمات شفيق المرأة الوحيدة فى اللجنة المؤلفة من تسعة أعضاء.

وأشرفت نعمات شفيق أثناء عملها فى صندوق النقد الدولى على معظم أنشطته فى أوروبا خلال السنوات القليلة الماضية التى شهدت أزمة طاحنة.

يشار إلى أن نعمات شفيق تحمل الجنسيتين البريطانية والأمريكية، لكنها من مواليد مدينة الإسكندرية المصرية قبل أن تهاجر عائلتها فى سيتينيات القرن الماضى وتتجه إلى الولايات المتحدة.