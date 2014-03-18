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800 طبيب كبد يعقدون مؤتمراً علمياً لبحث دواء علاج فيروس c وb

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افتتح صباح اليوم المؤتمر المصرى الدولى الأول للكبد والجهاز الهضمى فى الفترة من 18الى 20 مارس الجارى، بعد ورش عمل سبقته فى الفترة من 16لـ 18مارس الجارى.

وصرح الدكتور بهاء عباس أستاذ الكبد والجهاز الهضمى رئيس الجمعية البحثية لأمراض الكبد والجهاز الهضمى، أنه لأول مرة يجتمع 5 جمعيات للكبد فى مؤتمر واحد، لمناقشة أحدث المستجدات فيما يخص المرضى والأطباء ومناقشة كل ما هو جديد فى مجال الأدوية الحديثة، لعلاج فيروسى سى و بى وجهاز سى فاست التشخيصى، والذى يعمل على تشخيص وجود فيروس سى.

وقال إن الجمعيات المشاركة فى المؤتمر، هى الجمعية البحثية لأمراض الكبد والجهاز الهضمى، وجمعية سرطان الكبد المصرية، ومعهد الكبد القومى بالمنوفية، وأكاديمية الشرق الأوسط لدراسة الكبد، والجمعية المصرية للفيروسات الكبدية، والاتحاد الأفريقى للكبد والجهاز الهضمى.

وأكد أن مؤتمر هذا العام يناقش الجديد فى مجالات تشخيص وعلاج أمراض الكبد والجهاز الهضمى.
>ويشارك فى المؤتمر أكثر من 800 أستاذ وطبيب متخصص من مختلف الجامعات المصرية والقوات المسلحة والشرطة ووزارة الصحة والمستشفيات التعليمية والتأمين الصحى، فى أكبر تجمع لأطباء الكبد والجهاز الهضمى.

وذكر فى تصريحات صحفية أن المؤتمر سبقه ورشة عمل لمناظير الجهاز الهضمى التشخيصية والعلاجية، وورشة عمل فى الأشعة التداخلية لعلاج أمراض الكبد.

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