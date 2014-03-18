«كبار العلماء»: لا يجوز شرعا تجسيد الأنبياء والرسل في الأعمال الفنية

قالت هيئة كبار العلماء، في اجتماعها، الثلاثاء، برئاسة الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، إنه لا يجوز شرعا تجسيد الأنبياء والرسل فى الأعمال الفنية.

وأوضحت:«الأعمال الفنية إنما تسعى لتجسيد الواقع، بينما حياة الأنبياء وسيرهم فيها من الوحي والإعجاز، ما يستحيل تجسيده وتمثيله، ومن ثم فإن تجسيد الأنبياء والرسل فيه إساءة محققة لسيرتهم وحياتهم».

وشددت في بيان، أصدرته عقب اجتماعها، على أنَّ الأزهر الشريف بنصِّ الدستور هو القائم على بيان الرأى الشرعى فيما يتعلَّقُ بالفكر والثقافة والاجتماع والاقتصاد، ولا بُدَّ للأزهر من القيام بواجبِه إزاءَ ما يُثار فى هذه الميادين.