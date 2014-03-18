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الهلباوي: دعوات الإخوان للتظاهر غداً “فشنك”

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الهلباوي: دعوات الإخوان للتظاهر غداً “فشنك” الهلباوي: دعوات الإخوان للتظاهر غداً “فشنك”

قال القيادي الإخواني المنشق، كمال الهلباوي، وعضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن دعوات جماعة الإخوان “الإرهابية” للتظاهر غداً الأربعاء “فشنك” ومصيرها الفشل.

وأكد الهلباوي في تصريحات خاصة لـ ONA، أن الإخوان لن يستطيعوا الحشد مرة ثانية كما كانوا في السابق، مشدداً على عدم حدوث أى تصعيد من جانب الإخوان غداً.

ولفت الهلباوي أن الشارع المصري كشف حقيقة الإخوان المسلمين، بعد عام من صعودهم لسدة الحكم فى .

وأشار الهلباوى إلى أن التحالف الداعم للرئيس المعزول محمد مرسي يسير ضد أهداف ثورة 30 يونيو، لافتاً إلى أن ذلك دفع الجهات الأمنية لمنع مؤتمر حزب الاستقلال اليوم.

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أونا

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