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اتحاد كلية التجارة بجامعة القاهرة ينظم حملة لسحب الثقة من عميد الكلية

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اتحاد كلية التجارة بجامعة القاهرة ينظم حملة لسحب الثقة من عميد الكلية اتحاد كلية التجارة بجامعة القاهرة ينظم حملة لسحب الثقة من عميد الكلية

نظم إتحاد كلية تجارة بجامعة القاهرة ، حملة تحت مسمى ” حملة تمرد لسحب الثقة من عميد الكلية سعيد ضو ” نظرا للعديد من التهم وقضايا الفساد الإدارى والمالى ، التى إفتعلها بالكلية وتحويل العديد من الطلبة للتحقيق .
> وقال أحمد كمال، المتحدث الرسمى للحملة، أن عميد الكلية قام بالعديد من الإنتهاكات الإدارية فى حق الطلبة ومنها منع النشاط الطلابى وإلغاء درجات الرأفة الإستثنائية ، وزيادة المصاريف مع إنخفاض نسبة النجاح ، مشيرا الى أنه رفض تأجيل إمتحانات يومى الإنتخاب على الدستور ، على الرغم من أن باقى الكليات أجازة فى هذه الفترة.

وأضاف كمال من خلال تصريحاته لوكالة اونا، أنه قابل وزير التعليم العالى الحالى، ووعده اذا حصلت الحملة على 1000 توقيع بخصوص سحب الثقة من العميد ، سيقوم بإقالتة على الفور .

وأوضح كمال ، أن الحملة ستقوم بالإعتصام ، أمام مكتب العميد يوم 30 مارس ، للمطالبة بتقديم إستقالته فى هذا اليوم ، مشيرا أن الحملة الى الآن حصلت على 945 توقيع من الطلبة .

 

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