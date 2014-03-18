عاصي الحلانى: “هالا القصير وعدنان بريسم” الأحق بلقب “ذا فويس”

توقع الفنان اللبنانى عا صى الحلانى أن يفوز بلقب الموسم الثانى من برنامج “ذا فويس”،أحد أعضاء فريقة ،وهم السورية هالا القصير ،والعراقى عدنان بريسم،موضحا إنة لا يوجد حاليا أهم من منهما بالدور القبل النهائى منح البرنامج.

وقال الحلانى. هل هناك أهم من صوتيهما في البرنامج؟! فنياً ليس هناك أهم، بالتأكيد هناك مواهب مهمة لكن أفضل منهما لا يوجد… بالنسبة إلى هالا، لم يكن طبيعياً صوتها وحضورها وأداؤها، تبرع أينما وجدت. وفي اللون الذي يؤديه عدنان، لا أحد يتفوّق عليه مع احترامي للجميع، فهو يملك خبرة فنية وتقنية وإحساس وخامة تميّزه عن سواه. وبرأيي the Voice يجب أن يكون أحدهما.

> يذكر أن التونسى مراد بوريكى الحاصل على لقب البرنامج العام الماضى،كان ايضا أحد أعضاء فريق عاصى الحلانى