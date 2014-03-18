اكتشاف هيكل عظمي لرجل كان مصابا بالسرطان قبل 3200 سنة

اكتشف علماء آثار في السودان هيكًلا عظميًا لرجل كان يعاني من السرطان قبل 3200 عام، في اقدم اكتشاف من نوعه بالنسبة لمرض يعتبر عادة من افات الحياة العصرية، وفق دراسة نشرت في مجلة “بلوس وان”.

وعثر على رفات هذا الرجل البالغ بين 25 و35 عاما، العام الماضي في مدافن في السودان قرب النيل، من جانب طالبة في جامعة دورهام الانكليزية (شمال شرق).

وكشف فحص للعظام بحسب ما أفادت الوكالة الفرنسية ان الرجل المتحدر من اوساط ميسورة على ما يبدو، كان يعاني سرطانا منتشرا في كل جسمه، وسط تعذر تحديد ما اذا كانت وفاته ناجمة عن المرض.

واشار الباحثون من جامعة دورهام و”بريتش ميوزيم” الذين نشروا نتائج اكتشافهم في مجلة بلوس وان الاميركية، الى ان هذا الاكتشاف هو الاكثر اكتمالا لهيكل عظمي والاقدم لكائن بشري يعاني سرطانا من هذا النوع.

وفي وقت يعتبر السرطان حاليا من ابرز اسباب الوفاة في العالم، فإنه من النادر جدا ايجاد اثر له في الاكتشافات الاثرية، ما يدفع الى الاعتقاد بان المرض “مرتبط بشكل اساسي بنمط الحياة العصري وباطالة امد الحياة المتوقع”، وفق الباحثين.

واوضحت ميكاييلا بايندر عالمة الاثار المسؤولة عن اكتشاف هذه البقايا البشرية ان تحليل الهيكل العظمي المكتشف “يمكنه ان يساعدنا في فهم التاريخ شبه المجهول للسرطان. لدينا قلة من الامثلة السابقة في الالفية الاولى قبل الميلاد. لدينا حاجة لفهم تاريخ المرض لتحسين فهمنا لتطوره”.

وسمحت فحوص اجريت خصوصا بطريقة التصوير الشعاعي بملاحظة اضرار على العظام، مع انتشار المرض في الترقوة وعظام الكتف والفقرات والذراعين، والضلوع، وعظام الفخذ والحوض.

ولا يسع الباحثين سوى التكهن باصل هذا السرطان: اما من الدخان الناجم عن حرائق الغابات او لعوامل وراثية وإما لمرض معد ناتج عن طفيليات.

والهيكل العظمي موضع البحث تم اكتشافه في منطقة العمارة الغربية الواقعة على بعد 750 كلم جنوب العاصمة السودانية الخرطوم.