سبارتاك موسكو يفسخ عقده بالتراضي مع مدربه

موسكو (إفي): أعلن نادي سبارتاك موسكو الروسي اليوم، فسخ عقده بالتراضي مع مدربه فاليري كاربين بالتراضي بين الطرفين.

وأوضح النادي في بيان صحفي على الموقع الرسمي "اليوم، توصل نادي سبارتاك لكرة القدم والمدير الفني فاليري كاربين إلى اتفاق مشترك لفسخ التعاقد المبرم بينهما بالتراضي"، دون توضيح أسباب انهاء التعاقد.

وتوجه النادي بالشكر لفاليري، بعد كل ما قدمه للفريق خلال الأعوام الماضية وتمنى له التوفيق في المستقبل.

وكان كاربين، نجم منتخب روسيا سابقا، قد تولى تدريب سبارتاك موسكو عام 2009.

ويحتل سبارتاك حاليا المركز الثالث في الدوري المحلي برصيد 40 نقطة متأخرا بأربع نقاط عن المتصدر لوكوموتيف موسكو.