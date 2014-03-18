جوارديولا: كل مرة أجلست فيها ميسي احتياطيا .. تُختلق مشكلات

برلين، (إفي): قال المدير الفني لبايرن ميونخ الألماني، الإسباني بيب جوارديولا أنه كل مرة أجلس خلالها الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة حينما كان يدربه على دكة الاحتياطي، لم يسلم من "اختلاق المشكلات".

وضرب جوارديولا مثالا في حوار مع الموقع الالكتروني لشركة (أودي) للسيارات حول الصعوبات التي يمكن أن تظهر أثناء قيادة فريق مليء بالنجوم.

وصرح المدرب "في بعض الفرق المليئة بالنجوم مثل بايرن ميونخ حاليا أو مع برشلونة سابقا، تكون التعددية في بعض الأحيان مدمرة".

وأضاف جوارديولا "الجميع يرغب في اللعب والمشاركة، ولكن المتاح هو لعب 11 شخصا في الملعب فقط في المرة الواحدة".

وأشار المدير الفني إلى أن من يجلس على دكة الاحتياطي يشعر بالاستياء، بالاضافة لـ"الضغط من قبل الصحافة والجماهير وسعيهم لاختيار لاعبين بأعينهم".

وأردف جوارديولا "في كل مرة كنت أترك فيها ميسي على دكة الاحتياطي على سبيل المثال كان يتم اختلاق المشاكل في برشلونة".